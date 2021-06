Una Tesla Model S Plaid brucia un semaforo: guardate dove finisce una Nissan 240SX

Nonostante Elon Musk abbia cancellato dai suoi listini la Tesla Model S Plaid+, la “normale Plaid” è comunque un mostro di potenza inaudito, ha solo un po’ di autonomia in meno rispetto alla versione non-plus-ultra. Ebbene guardate cosa può fare questa vettura ai semafori...

Ormai lo sappiamo bene, con le auto elettriche è facile sgusciare via dai semafori lasciando le altre vetture termiche indietro, con la Tesla Model S Plaid però si esagera… Ci troviamo negli USA e una Tesla Model S Plaid e una Nissan 240SX se ne stanno una accanto all’altra a un semaforo rosso. Al verde, la giapponese prova ad andarsene ma appena il pedale dell’acceleratore della Tesla va giù non ce n’è più per nessuno.

La strada inoltre, perfettamente in stile americano, si presta benissimo a scatti del genere, è dritta e deserta, la Nissan così scompare velocemente nella ripresa della GoPro attaccata al retro della Tesla. Ricordiamo che la Model S Plaid può arrivare a 250 km/h, ma soprattutto che lo scatto 0-100 km/h è possibile in 3,2 secondi. Senza esagerare con le accelerazioni, l’autonomia dell’auto è stimata in 652 km, dati che rendono la berlina americana una delle migliori BEV in assoluto attualmente in vendita nel mondo.