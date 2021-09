Tesla Model S Plaid a tutta birra al Nürburgring: ce le fa a battere il record?

Da qualche settimana a questa parte Tesla sta provando la sua stratosferica Model S Plaid al Nürburgring per trovare l'assetto ottimale, il quale possa permetterle di infrangere il record di una vettura completamente elettrica.

Qualche giorno fa un prototipo non se la passò benissimo, e infatti uscì fuori strada schiantandosi contro il guardrail ad una velocità particolarmente elevata. Adesso però la berlina premium con prestazioni da supercar è tornata a calcare l'asfalto.

Al momento il record per una vettura a zero emissioni è detenuto dalla Porsche Taycan Turbo S, e pare che il modello californiano non si ancora riuscito a farlo suo. A ogni modo il video in alto testimonia una rapidità eccezionale, con la macchina che si inserisce con rapidità ma anche con pesantezza tra una curva e l'altra dell'arduo circuito tedesco. L'ambito in cui la Model S Plaid disintegra la concorrenza concerne però il rettilineo. I suoi mostruosi motori, che forniscono alle ruote un output complessivo di oltre 1.000 cavalli, le consentono di scattare da 0 a 96 km/h in meno di 2 secondi e di toccare i 322 km/h di velocità massima.

Tutto questo potrebbe non bastare a scalzare la sportiva sostenibile della casa automobilistica tedesca, ma non è detto che Elon Musk non comunichi un tempo assurdo nelle prossime ore. Nel frattempo, per chiudere senza allontanarci da Palo Alto, vogliamo comunicarvi l'ulteriore (e forse scontato) rinvio della Tesla Roadster: la hypercar ha fatto promesse ai limiti del credibile, ma per ottenerle ad un costo unitario accettabile i clienti dovranno aspettare ancora parecchio tempo.

E' probabile che su questo rimando abbia influito la scarsità delle forniture di componenti a livello globale. In effetti già adesso molti modelli Tesla sono diventati praticamente introvabili, e per ottenerli bisognerà aspettare fino ad aprile 2022.