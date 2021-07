Tesla Model S Plaid beccata al Nürburgring: batterà il record sul giro?

Allo stato attuale delle cose la nuova Tesla Model S Plaid è la vettura di serie più veloce in assoluto in termini di accelerazione. Può tranquillamente battere mostri sacri come la Bugatti Chiron o la Porsche 918 Spyder sullo 0 a 100 km/h e sul quarto di miglio, ma come si comporta sul giro secco?

Gli avvistamenti passati inerenti prototipi della stratosferica berlina sportiva di Fremont lasciavano intendere l'impegno del team californiano nel lanciare sul mercato un modello capace di percorrere le curve a grande velocità, ma adesso i fotografi di Motor1 hanno beccato un esemplare di Model S Plaid mentre raggiungeva il tracciato del Nürburgring.

Ovviamente non ci si reca presso l'Infero Verde per una passeggiata di salute, per cui è molto probabile che un pilota proverà a battere l'attuale record assoluto per una macchina in condizioni di fabbrica. Già nel settembre del 2019 una Plaid effettuò qualche giro di riscaldamento, ma in quel momento la carrozzeria non era ancora stata aggiornata, forse il motore non era quello definitivo e gli pneumatici non incarnavano unità da pista.

Stavolta la EV torna in pista con intenzioni piuttosto serie, poiché la commercializzazione è già avvenuta, e ci troviamo quindi davanti al modello definitivo poggiante su pneumatici Michelin. L'obbiettivo è quello di scendere sotto i 7 minuti effettivi, anche se in realtà non sarà facile. Poco più di un anno fa un prototipo si portò sui 7 minuti e 13 secondi ufficiosi, ma è praticamente certo che la EV si supererà.



In attesa di avere nuove informazioni in proposito vi rimandiamo al test drive di alcuni proprietari di sueprcar: la sconvolgente potenza della Tesla Model S Plaid ha sorpreso anche loro. Giusto per farvi capire di cosa stiamo parlando vi consigliamo di dare un'occhiata alla performance messa in piedi da Brooks Weisblat di DragTimes: la sua Model S Plaid è arrivata a 96 km/h da ferma in 1,99 secondi senza alcuna preparazione dell'asfalto.