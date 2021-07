La Tesla Model S Plaid avvistata al Nurburgring utilizza il volante standard e a cloche

La scorsa settimana, con un immancabile tweet, Elon Musk ha dichiarato espressamente che per Tesla Model S Plaid non arriverà mai il volante normale, ma il modello che sta girando in questi giorni al Nurburgring è stato adocchiato sia con lo yoke sia con una corona standard. Quindi cosa starà testando Tesla?

Dopo le prime impressioni di Marques Brownlee sulla nuova Model S Plaid che ha acquistato recentemente, un utente ha chiesto allo youtuber se mai si vedrà un volante standard opzionale per la Plaid, e lo stesso Elon ha risposto con un semplice e categorico “NO”.

Anche Marques non si è trovato bene con lo “yoke”, non tanto per la sua forma, che richiede solo un po’ di abitudine, ma ha criticato più che altro l’utilizzo dei pulsanti touch, che creano non pochi problemi durante le svolte più strette e nei parcheggi, perché inavvertitamente si vanno ad azionare frecce, tergicristalli o il clacson.

Per certi versi questo tipo di volante può assomigliare a quelli più sportivi utilizzati sulle auto da corsa, anche perché la Model S Plaid va considerata a tutti gli effetti come una supercar, ma le auto da pista hanno uno sterzo più diretto proprio per adattarsi alla guida in circuito, che richiede input rapidi e precisi. E a quanto pare la forma “racing” del volante yoke non piace nemmeno ai piloti veri, dato che lo stesso Randy Pobst ha chiesto la sostituzione con un volante standard per la vettura con cui a corso alla Pikes Peak.

Elon Musk appare sicuro sulla direzione presa, ma il team di Carscoops non si è fatto sfuggire un dettaglio importante: la Tesla Model S Plaid che sta girando tra le colline del Nordschleife è stata avvistata con entrambe le tipologie di volante. Stanno cercando di battere il tempo sul giro di 7:42,39 registrato dalla Porsche Taycan nel 2019, oppure stanno valutando se effettivamente lo yoke è la strada giusta da seguire? Magari la comparativa serve proprio per dimostrare che con lo sterzo a cloche l’auto è in grado di segnare tempi inferiori.

Insomma, le chiacchiere sul volante Tesla non sembrano destinate a finire in fretta. In ogni caso, per consultare tutta le immagini “spia” scattate da Carscoops, vi invitiamo a consultare la loro gallery cliccando sul link in fondo all’articolo.