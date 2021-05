Tesla Model S Plaid: arrivano le prime immagini nitide del nuovo abitacolo

Con la nuova Tesla Model S Plaid 2021 il brand di Fremont si è sempre comportato in modo piuttosto sibillino. Le informazioni sull'aggiornamento dell'ammiraglia elettrica sono arrivate in modo molto dilazionato e col contagocce.

Elon Musk, CEO del brand, aveva fin da subito annunciato una vera rivoluzione dell'abitacolo, che avrebbe portato in dote un volante a cloche invece che una soluzione tradizionale, e un grosso display centrale (gestito da un processore potentissimo) disposto orizzontalmente invece che in verticale. Le migliorie saranno di sicuro tante altre, ma questi due elementi hanno immediatamente catturato l'attenzione di pubblico e stampa.

La presentazione ufficiale non è stata però seguita dall'esibizione di esemplari dal vivo, e per questo motivo la curiosità non ha fatto altro che crescere col passare delle settimane. Dopo un paio di avvistamenti di prototipi elusivi abbiamo però finalmente la possibilità di osservare nel dettaglio la nuova Model S Plaid 2021 sia dentro che fuori grazie agli scatti realizzati dall'utente @BlakeM e pubblicati dai ragazzi di Teslarati.

Come potreste notare voi stessi recandovi in fondo alla pagina, è molto probabile che ci troviamo davanti ad un prototipo in fase di test, poiché mancano alcune parti dell'abitacolo. Nello specifico il lato passeggero appare scarno, e lo stesso vale per l'area inferiore del volante. @BlakeM ha inoltre notato dei cavi diagnostici a vista nei pressi della console centrale, nonché l'assenza di pannelli per consentire l'accesso immediato a componenti interne.

Abbiamo quindi appurato si tratti di un prototipo, ma crediamo che questo elemento possa darci degli indizi sui tempi di produzione e sulle effettive consegne. L'approdo in Italia della nuova Model S, sia in variante Long Range (Dual Motor) che in versione Plaid (Tri-Motor), è ancora atteso per i primi tre mesi del 2022.

Se la casa automobilistica californiana dovesse rispettare i numeri pubblicati sul sito ufficiale, i clienti che l'acquisteranno si troveranno tra le mani un bolide estremamente potente e performance: per la Model S Plaid sono stati promessi più di 1.020 cavalli di potenza, uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,1 secondi, un quarto di miglio da 9,23 secondi e un'autonomia per singola carica di 628 chilometri. Il prezzo? Si parte da 119.990 euro, tasse incluse e incentivi esclusi.



Per gli automobilisti ancora più esigenti il brand ha approntato la Model S Plaid+, che arriverà sul mercato con specifiche da mani nei capelli: più di 1.100 cavalli, uno 0 a 100 km/h da 2 secondi e un'autonomia di 837 chilometri. Tutto ciò ha un prezzo: 150.990 euro.