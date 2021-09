La Tesla Model S Plaid annienta la Porsche Taycan al Nürburgring: nuovo record da brividi

All’uscita della Porsche Taycan, abbiamo vissuto un momento magico durante il quale la nuova tedesca e la Tesla Model S si sono sfidate a suon di record sul circuito del Nürburgring. La Taycan ha poi continuato per la sua strada, la Model S invece è ancora oggi in Germania con la sua versione Plaid - che ha appena ottenuto un nuovo record.

Lo scorso 2 settembre vi abbiamo raccontato di come proprio la Tesla Model S Plaid stesse provando nuovi record al Nürburgring, poi però a gamba tesa è arrivato Edmunds a dire quanto la Model S Plaid fosse superflua e inutile, un commento che però ha non intaccato affatto lo spirito di Elon Musk e soci, anzi.

Gli uomini Tesla hanno infatti portato la Model S Plaid (ricordiamolo, la più costosa e potente dell’attuale gamma, con tre motori elettrici e un prezzo di listino da 129.900 euro) a percorrere il Nürburgring Nordschleife in 7:30.909, un tempo eccezionale che migliora di ben 12 secondi quello fatto segnare dalla rivale Taycan Turbo S.

Non solo, parliamo di un tempo competitivo anche per quanto riguarda le auto a benzina che solitamente girano sul circuito teutonico, un traguardo davvero eccezionale per l’azienda californiana. Per vedere il video dell’impresa non dovete fare altro che mandare in Play il video in pagina. Se c’è guida in pista, c’è anche chi vuole trasformare la Model S Plaid in un sottomarino.