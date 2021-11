Tesla Model S Plaid "accelera più forte di quanto frena": i suoi freni sono all'altezza?

I freni della Tesla Model S Plaid sono all’altezza delle sue prestazioni? Il dubbio è sorto dopo che Throttle House ha pubblicato un video in cui portava in pista la Model S Plaid, dove si evince che l’auto offre prestazioni formidabili sul dritto ma disarmanti nelle fasi di decelerazione. Jason Fenske di Engineering Explained fa chiarezza.

Iniziamo subito col ricordare che è piuttosto evidente che la Tesla Model S Plaid non è un’auto creata espressamente per la pista, tutt’altro, ma date le prestazioni è plausibile che qualcuno la porti a fare un giro sull’asfalto di qualche circuito. Le prestazioni fuori dal comune e il peso della vettura fanno sì che in effetti i freni inizino a dare forfait precocemente, rovinando il divertimento e diventando anche piuttosto preoccupanti in certe situazioni, come abbiamo visto nel video di Throttle House.

Fenske ha iniziato a fare un po’ di ricerche e ha formulato una certa mole di dati che per ovvi motivi non possiamo riportare in queste poche righe, ma è emerso un dettaglio degno di nota. Jason infatti ha fatto notare che la Tesla Model S Plaid è l’unica vettura di produzione è in grado di accelerare più forte di quanto non faccia decelerando, una caratteristica che di norma è sempre opposta, anche nelle auto da competizione: “È in grado di andare da 0-60 mph in soli 98 piedi, mentre il contrario, 60-0 mph, impiega 104 piedi. Ciò solleva due domande: la Tesla Model S è ha dei freni sottodimensionati per la guida su strada o su pista (o entrambe)? E com’è possibile che l'accelerazione sia più forte della decelerazione?”.

Se siete interessati ad una spiegazione dettagliata e ben narrata, vi invitiamo a guardare il video nella sua interezza, altrimenti se la visione vi risulta troppo tediosa, sappiate che Fenske ha messo in mostra tutto ciò che entra in gioco a livello dinamico ed elettronico durante le fasi di frenata e non, e da questo si evince che effettivamente la pista non è il terreno ideale per la Model S Plaid, ma per l’uso stradale, per cui è nata, va più che bene.

Inoltre, essendo una vettura elettrica, con la frenata rigeneratica si usano poco i freni nell’uso quotidiano, come dimostra la testimonianza del proprietario di una Tesla Model S con pastiglie originali dopo 400,000 km.