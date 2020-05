La Tesla Model S Performance è la Muscle Car definitiva?

Un tempo quando si diceva muscle car veniva subito in mente il trio Mustang-Camaro-Challenger. È stato così per interi decenni, ma forse è arrivato il momento di introdurre una nuova variabile all'equazione. Una variabile 100% elettrica: la Tesla Model S Performance.

A suggerirlo è Edmunds, uno dei portali dedicati alle automobili e agli automobilisti più autorevoli negli USA, e forse nel mondo. Nella sua nuova classifica "Top 10 Modern Muscle Cars of 2020" fa per la prima volta la sua comparsa anche una Tesla.

È l'unico veicolo elettrico della lista, va detto. È una pietra miliare non indifferente, perfino per un brand che negli anni si è portato a casa ogni premio immaginabile. Nessuno aveva associato il termine muscle car a Tesla fino ad oggi, e l'associazione non viene da un blog qualsiasi. Insomma, impressionante.

Del resto, quando menzioniamo la Model S Performance stiamo parlando di una delle macchine più veloci al mondo, con uno scatto da 0 a 100 in appena 2.3 secondi, dote che l'ha resa in poco tempo una autentica regina delle drag race, le gare di accelerazione. Non ci credete? Guardate questo scontro Lamborghini Aventador V. Tesla Model S Performance.

I due motori elettrici della Performance garantiscono 684CV, mentre la Ludicrous Plus Mode garantisce ancora più potenza per appagare in modo più totale la voglia di adrenalina degli automobilisti più grintosi. Insomma, un riconoscimento a nostro avviso più che meritato.