Questa Tesla Model S ha percorso 1 milione di km: è un Guinness World Record

Lo scorso mese di luglio vi abbiamo raccontato di come una Tesla Model S P85+ avesse percorso i suoi primi 900.000 km, oggi invece è il momento di un nuovo record - raggiunto dalla medesima auto e dallo stesso proprietario.

Hansjörg Eberhard von Gemmingen, che evidentemente passa la sua vita a bordo della sua Model S (e sempre con il sorriso stampato, come si può vedere dalle foto) ha sfondato la barriera del milione di km proprio ieri 28 novembre, al cospetto degli uomini del Guinness Book of Records a Hornberg, in Germania.

L’impresa è stata raccontata dallo stesso Hansjörg Eberhard von Gemmingen tramite un video su YouTube, eccezionalmente in lingua inglese - poiché di solito sono in lingua tedesca. L’uomo ha acquistato la sua Tesla Model S nell’ormai lontano 2014, usata, con già 30.000 km percorsi; granelli di sabbia rispetto alla strada fatta successivamente, che ha richiesto l’installazione di quattro motori differenti e tre pacchi batteria, parliamo però di 1 milione di km tondo tondo, è davvero tantissimo.

Von Gemmingen ha raccontato di avere avuto problemi con le batterie dopo i primi 290.000 km, con un accumulatore temporaneo ha percorso poi ulteriori 150.000 km, mentre con il pacco ufficiale attualmente in uso è già a quota 470.000 km senza problemi (questo ci fa capire anche come siano migliorate le batterie Tesla nel frattempo). Ora il nuovo obiettivo è raggiungere i 2 milioni di km, auguri…