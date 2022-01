Una Tesla Model S ha percorso più di 1,5 milioni di chilometri

Con ogni probabilità una buona parte degli automobilisti crede che le vetture completamente elettriche non siano in grado di equipararsi, in termini di longevità, a quelle tradizionali. Di volta in volta però questa tesi viene smentita da esempi concreti come quello che stiamo per presentarvi oggi.

Lo scorso 6 gennaio 2022 infatti, un esemplare di Tesla Model S P85 ha agguantato un traguardo indiscutibilmente notevole: la Model S ha percorso 1,5 milioni di chilometri complessivi per lo stupore generale.

Il proprietario della EV Hansjörg von Gemmingen, residente in Germania, aveva superato i 900.000 chilometri il 15 luglio del 2019 e la soglia del milione di chilometri il successivo 28 novembre. Nella giornata del 15 ottobre 2020 invece si era avvicinato agli 1,2 milioni di chilometri. L'uomo quindi è di sicuro uno stacanovista dell'asfalto, anche perché la sua precedente vettura, una Tesla Roadster, aveva battuto ben 620.000 chilometri di strada.



A ogni modo non vi sorprenderà sapere che alcuni elementi hanno necessitato di una sostituzione indispensabile per un arco vitale così ampio (anche se una Model S era perfettamente funzionante dopo 400000 km). La batteria originale infatti ha avuto problemi intorno ai 290.000 chilometri ed è stata rimpiazzata sotto garanzia, ma al momento non abbiamo informazioni susseguenti. E' davvero difficile che il secondo pacco batteria abbia funzionato per i restanti 1,2 milioni di chilometri, ma non possiamo escludere nessuna ipotesi.



Per quanto concerne invece le unità propulsive, la Model S P85 è una macchina a motore singolo e trazione posteriore. Inizialmente la sua potenza causava non pochi guasti, e in effetti l'unità è stata sostituita alla soglia dei 680.000 chilometri.



Prima di lasciarvi ai post Twitter di von Gemmingen, visibili in fondo alla pagina, vogliamo rimandarvi ad un'altra informazione estremamente interessante: grazie ad una startup adesso esiste una Tesla Model S con 1000 km di autonomia.