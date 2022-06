Una Tesla Model S P85 ha sorpassato 1,6 milioni di km: diventerà un Guinness World Record?

Il tedesco Hansjörg Gemmingen è il proprietario di una Tesla Model S P85 del 2014, che sui social tiene informati i propri seguaci sul numero di chilometri che percorre la sua amata a propulsione elettrica, e dopo aver festeggiato il primo milione di km, adesso è arrivato il momento di esultare per il primo milione di miglia a bordo della Model S.

Ciò significa che ha percorso un totale di 1.609.344 chilometri, un risultato incredibile che però è destinato a crescere ancora, per toccare quota 2 milioni di chilometri. Tra l’altro, questo risultato dovrebbe entrare tra i Guinness World Record, e questo diventerà un motivo di vanto anche per Tesla stessa. E in effetti Elon Musk si era già congratulato con Hansjörg in occasione del primo traguardo del milione di km, avvenuto nel novembre del 2019. Il milione e mezzo è stato raggiunto invece lo scorso gennaio.

Ricordiamo che il nostro protagonista non è nuovo a questo genere di traguardi, infatti aveva già percorso 400.000 miglia a bordo di una Tesla Roadster quando ancora la mobilità elettrica e le infrastrutture di ricarica erano allo stato primitivo, e poi nel 2014 ha acquistato l’attuale Model S usata.

Inoltre fa sapere che nel corso di questi anni di convivenza e km a bordo della sua Model S P85, ha sostituito il pacco batterie soltanto due volte (per i curiosi, ecco quanto si degradano le batterie Tesla in sette anni), mentre attualmente sta utilizzando l’ottavo motore elettrico. A questo punto dobbiamo aspettare il prossimo traguardo, impostato a 2 milioni di chilometri.