Ecco la Tesla Model S P100D più veloce del mondo: nuovo record sul 1/4 di miglio

In attesa di vedere cosa sarà in grado di fare la nuova Tesla Model S P100D+ vista sul circuito del Nürburgring, dove tenterà di superare in velocità la Porsche Taycan, oggi siamo in grado di mostrarvi la Model S Performance più veloce del mondo.

La vettura del video presente in pagina ha segnato un nuovo record sul famoso quarto di miglio americano, i nostri 400 metri, nel corso di una drag race. Già in passato la Model S Performance creata da Elon Musk ha fatto vedere cose straordinarie su vari circuiti e rettilinei del mondo, ora però il quarto di miglio è stato percorso in 10,41 secondi netti, con la Model S che ha tagliato la linea del traguardo a 201 km/h.

Rispetto allo scorso record di 10,44 secondi c'è stato un miglioramento non indifferente, soprattutto se si pensa a tutte le diverse supercar del mercato anche molto più costose della Model S Performance che non riescono a fare lo stesso - per la felicità di Elon Musk e soci, che sottolineano la superiorità dei loro motori a ogni occasione possibile.

Ricordiamo tutti cos'è successo il giorno in cui la Porsche Taycan è diventata l'elettrica 4 porte più veloce del Nürburgring: dopo poche ore Elon Musk annunciava già l'arrivo della Model S sul tracciato tedesco... perdere, o comunque risultare secondo, non è qualcosa che si confà all'imprenditore Musk...