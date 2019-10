Le Tesla Model S P100D+ sfrecciano al Nürburgring in un nuovo video

Elon Musk e soci hanno piazzato le tende sul circuito del Nürburgring, installando inoltre un Supercharger per ricaricare le proprie vetture. La società ha infatti accolto il guanto di sfida di Porsche e ha portato le sue Tesla Model S P100D+ in Germania, che potete ammirare in azione in un nuovo video.

Tesla sta sognando in grande in merito ai record di velocità sul circuito tedesco, Musk vuole infatti scendere al di sotto dei 7:00 minuti con le sue sperimentali Model S P100D+, che montano tre motori e possono ospitare fino a 7 passeggeri. Scendere sotto i sette minuti è davvero un'impresa per un'auto elettrica "familiare" come questa, soprattutto se si pensa che la Porsche Taycan si è laureata berlina EV 4 porte più veloce del Nürburgring con 7:42.

Chiaramente la società californiana non ha incassato il colpo in silenzio e ha trasferito in Europa le sue vetture-prototipo circa una settimana dopo il record dell'elettrica tedesca. Ora le Model S in forze al Nürburgring montano persino un nuovo kit aerodinamico e possiamo vederle in azione in un ottimo nuovo video spuntato sul web - pubblicato da AutoMotiveMike su YouTube. Buon divertimento allora, non vi resta che premere Play e notare quanto siano "affamate" di gloria queste aggressive Model S.