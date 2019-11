Una Tesla Model S P100D+ torna dal Nürburgring con schermo da 15' stile Model 3

Fino a qualche settimana avevamo notizie fresche dal circuito del Nürburgring praticamente ogni giorno, oggi tutto si è calmato non solo per l’arrivo del Tesla Cybertruck, anche perché le Model S P100D+ impegnate in Germania sono tornate negli Stati Uniti. Una di queste inoltre ha riportato un’interessante novità.

Le vetture provenienti dal Nürburgring sono state fotografate a bordo di un rimorchio, una di queste in particolare ha mostrato l’installazione di uno schermo centrale da 15 pollici, un layout che assomiglia molto a quello utilizzato nella Model 3. Il popolo del web si è così scatenato, ponendo una domanda curiosa: con le nuove P100D+ Tesla cambierà l’abitacolo, rendendolo simile a Model 3 e Model Y?

Ricordiamo che tutte le Model S e Model X in circolazione hanno un’impostazione diversa dalla Model 3, una plancia più convenzionale e un lungo schermo da 17 pollici posto in verticale. Da tempo si vociferava di un rinnovamento in stile Model 3 della berlina di lusso, dall’azienda però non era arrivato alcun segnale in merito.

Ora con le Model S P100D+ potrebbe cambiare tutto: l’auto del resto ha molte migliorie rispetto alla P100D in commercio, ha tre motori con DNA sportivo, offre sette posti e molto altro, non sorprenderebbe dunque vedere uno schermo centrale in stile Model 3. Questo renderebbe la gamma Tesla più uniforme e porterebbe sicuri vantaggi anche a livello produttivo. Aspettiamo dunque fiduciosi notizie ufficiali, del resto l’auto è ancora “in divenire”, la sua produzione non inizierà prima della fine del 2021. (Foto: Andre Weller/Imugr)