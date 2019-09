La Tesla Model S P100D+ in azione nel primo video dal Nürburgring

Da qualche giorno a questa parte gli appassionati Tesla non fanno altro che parlare del Nürburgring e delle Tesla Model S P100D+ che proveranno a polverizzare il record ottenuto dalla nuova Porsche Taycan. Aspettando i giri ufficiali, ecco un video che mostra le Model S in azione sul circuito.

Si tratta delle prime immagini delle nuove Tesla Model S P100D+ intente a provare il giro al Nürburgring, prototipi a tre motori e 7 posti che entreranno in produzione a fine 2020. Auto letteralmente "da corsa", come dimostrano il video e i tempi (si vocifera 20 secondi al di sotto rispetto alla Taycan), con un "Plaid Powertrain" che renderà questa variante di Model S la più veloce berlina EV del mercato per un bel po' di anni...

Ovviamente caratteristiche così spinte avranno un costo, quasi certamente infatti avremo a che fare con la Model S più costosa di sempre, l'ultima variante prima di una dismissione totale. Lo stesso Elon Musk ha annunciato di volersi concentrare su Model 3 e Model Y, auto simili dalla produzione semplificata, anche se Model S e Model X resteranno ancora a listino per un bel po', magari anche accompagnate da interessanti promozioni "svuota magazzino". Staremo a vedere, nel frattempo aspettiamo solo il tempo ufficiale del giro al Nürburgring, potrebbe essere questione di ore.