Tesla Model S P100D 2016 sfida una Model S P85D 2014 con propulsori jet: chi vincerà?

I botti si fanno sentire in casa Tesla: dopo i 30 kg di dinamite attaccati a una Tesla Model S in segno di “protesta” verso gli importanti costi di riparazione del veicolo, un altro esperimento ha visto l’utilizzo di una Tesla Model S P85D con jet a propulsione per sfidare la nuova Tesla Model S P100D di serie: chi vincerà tra le due?

Dopo la prova condotta da Matt Mikka del canale YouTube Warped Perception, il quale ha già mostrato la Model S con propulsori jet a inizio dicembre 2021, il collega Rich Rebuilds non ha resistito alla tentazione di registrare e pubblicare una sfida tra tale modello e una Model S P100D di serie. Sarà la spinta significativa dei jet sufficiente ad arrivare per prima al traguardo?

Ricordiamo che la Tesla Model S P85D era la versione ad alte prestazioni nel 2014, dotata di due motori elettrici con potenza combinata di 463 cavalli, passaggio da 0 a 100 km/h in circa 3 secondi, e velocità massima limitata a 250 km/h. La P100D approdata sul mercato nel 2016, invece, in modalità Ludicrous dà il suo meglio passando da 0 a 100 in 2,5 secondi, grazie alla batteria da 100 kWh aggiuntivi e al doppio motore da 589 cavalli e 1.248 Nm di coppia.

Il nostro consiglio resta ovviamente quello di vedere l’intero video fino al test finale ma, per chi volesse un riassunto rapido del risultato nella drag race cittadina, la Tesla Model S P100D è stata sconfitta agilmente dalla P85D potenziata da propulsori jet. Non proprio una sorpresa, ma bisogna ammettere che il distacco non è stato nemmeno così notevole: il sorpasso è avvenuto immediatamente, nella prima fase di accelerazione, e poi si è allargato progressivamente senza comunque raggiungere distanze importanti.