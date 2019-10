Sulle Tesla Model S del Nürburgring spunta un enorme spoiler: le foto

L'arrivo delle nuove Tesla Model S P100D+ sul circuito del Nürburgring svariate settimane fa non è stato che l'inizio di un nuovo percorso produttivo. L'azienda di Elon Musk infatti sta lavorando su dei prototipi non ancora in commercio, sperimentando nuovi assetti ed elementi.

Sulle vetture ultra potenti di Tesla, che montano ben tre motori, una configurazione inedita che sarà commercializzata solo a fine 2020/inizio 2021, è spuntato anche un aggressivo spoiler posteriore, il che rende le Model S delle autentiche GT da competizione. Tutto in linea con i sogni di Musk, che vuole a breve scendere al di sotto dei 7 minuti sul giro proprio al Nürburgring - un tempo folle per una berlina elettrica, non a caso le attuali P100D+ non ottimizzate al massimo girano attorno ai 7:23, la Porsche Taycan sui 7:42.

Per raggiungere un risultato simile bisogna ancora provare nuovi assetti, motivo per cui durante un giro di test una di queste Model S avrebbe avuto un incidente, come ha riferito una fonte presente sul posto - anche se non abbiamo prove video o fotografiche. Abbiamo invece delle immagini molto dettagliate del suddetto spoiler posteriore montato sulle Model S P100D+ - decisamente impossibile da non notare. Tesla ha intenzioni serie al Nürburgring, ha infatti installato un Supercharger dentro il circuito e certamente porterà in pista anche le prossime Roadster. Ne vedremo delle belle, chi avrà il coraggio di sfidare Musk e soci? (Foto: Auto Motor und Sport)