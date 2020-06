Tesla Model S di nuova generazione: sarà questo il suo aspetto?

Quando l'attuale Tesla Model S fu lanciata sul mercato, nell'ormai lontano 2012, si trattava di una vettura rivoluzionaria. Garantiva all'acquirente una eccellente autonomia, performance al di fuori dell'ordinario, e si lasciava guardare come poche altre berline prendendo spunto da linee portate alla luce ma modelli di Maserati o Jaguar.

Dobbiamo dire che a distanza di otto anni quelle forme non sono invecchiate affatto male poiché, anche se delle revisioni estetiche sono state apportate appena quattro anni fa, fondamentalmente l'aspetto generale è sempre lo stesso. Ad oggi sono già stati tanti i tentativi di immaginarne una eventuale succeditrice, e con effetti a volte buoni e altre volte davvero pessimi. Quello che potete ammirare dalla galleria in fondo alla pagina rientra nella prima categoria.

I rendering sono ad opera di Giorgi Tedoradze, un designer di nazionalità georgiana. Il suo profilo Instagram è pieno di render di ottima ottimo livello, e tra questi spicca quello su una nuova Model S. Da quello che possiamo vedere ci pare di intuire qualcosa della Aston Martin Rapide, ma è anche chiaro che l'intento di Tedoradze sia quello di preservare il look dell'attuale EV californiana rendendola al contempo più moderna e "appuntita".

Secondo noi siamo davanti ad un'estetica credibile e non troppo fuori dai binari, anche se crediamo che Tesla ci stupirà di nuovo sviluppando un design come sempre sorprendente. Ne è un esempio l'enorme Cybertruck presentato alcuni mesi fa, il quale si è mostrato al pubblico con delle linee assolutamente fuori di testa.

Nel frattempo la casa automobilistica californiana, nonostante debba ancora terminare la costruzione del suo stabilimento Giga Berlin, sarebbe già alla ricerca di circa 37 ettari di terreno in Europa: che sia in arrivo un altro impianto? Secondo i piani del brand sono almeno tre i nuovi stabilimenti in fase di approvazione, e questo potrebbe essere uno di essi.