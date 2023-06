Tesla Model S non ha rivali: è la berlina con la maggiore autonomia, i numeri record

Torniamo a parlare di Tesla e precisamente della Model S, una vettura che è stata introdotta sul mercato nel 2012, quindi più di 10 anni fa, ma che sta dettando ancora a legge in quanto a batteria. A certificarlo, se ancora ve ne fosse bisogno, un test realizzato dai norvegesi di Motor.no.

Che la vettura in questione fosse superlativa lo avevamo già chiaramente capito dalle numerose testimonianze, come ad esempio quella di un automobilista che ha già macinato 500mila km sulla sua Tesla Model S con la batteria cambiata solo dopo 420mila.

La creatura di Elon Musk è anche incredibilmente veloce e di recente proprio la Tesla Model S ha strappato il record sul Nurburgring, superando Porsche.

L'ultimo primato, come detto in apertura, ci giunge da un test nella vita reale in merito all'autonomia della batteria: 32 le auto esaminate ma la Model S ha saputo fare meglio di tutte, fermandosi dopo ben 672 km.

Si tratta di un dato sorprendente tenendo conto che l'omologazione WLTP dichiara un numero inferiore del 6 per cento, di conseguenza ha saputo far meglio dei dati ufficiali. Il test è stato eseguito in condizioni ottimali, con asfalto asciutto, 15-20 gradi centigradi nell'atmosfera e cielo sereno, e dietro la Model S si è piazzata la Polestar 2 che ha registrato un'autonomia di 615 km.

Bene anche la NIO ET7 con 579 km, la prima fra le vetture cinesi testate, mentre la medaglia di legno è andata ad un'altra cinese, la Xpeng G9 a quota 588 km. A completare la top 5 la Nissan Ariya.

Spazio poi alla prima BMW, l'ammiraglia i7 che ha chiuso con 581 km, davanti alle due Mercedes EQE 350 ed EQS SUV rispettivamente a quota 578 e 577. Infine, a completamento delle prime dieci posizioni, la Ioniq 6 e la Xpeng P7. Da segnalare un'altra Tesla, la Model X Plaid, undicesima a quota 546 km.