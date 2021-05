Questa Tesla Model S monta ora un motore V8: la prima accensione

Probabilmente lo sanno anche i sassi: Tesla costruisce auto elettriche, mai nessuna vettura prodotta dall’azienda californiana ha avuto un motore termico. La Tesla Model S che vedete invece nel video presente in pagina monta un motore V8 ed è ovviamente custom.

Si tratta di un altro curioso progetto di Rich Benoit, conosciuto su YouTube come Rich Rebuilds (ricordate quando ha tentato di costruire il Tesla Cyberquad?) . Mentre il mondo intero attende l’arrivo sul mercato della nuova Tesla Model S 2021, annunciata dal produttore nel mese di gennaio e aggiornata con un abitacolo ridisegnato, lo youtuber ha ben pensato di andare controcorrente e realizzare una speciale Model S con motore V8.

Un progetto ambizioso e particolarmente difficile da realizzare, poiché l’intera piattaforma Tesla è pensata per ospitare motori elettrici e batterie, dunque infilare un propulsore V8 nello stesso chassis non è certo uno scherzo. Inoltre per funzionare a dovere Rich Benoit e soci hanno dovuto anche costruire pezzi unici, che saranno fondamentali per far camminare l’auto in strada.

La trasformazione sta occupando diversi video del canale, in quello che trovate in pagina potete assistere alla prima messa in moto del V8, impresa tutt’altro che scontata (per vedere il momento vi basta saltare al minuto 23:46). Sarà interessante, a lavoro ultimato, scoprire come la Tesla Model S V8 si comporterà in accelerazione e velocità massima, se sarà in grado di battere la vettura elettrica originale…