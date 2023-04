Tesla Model S e Model X stanno iniziando a mostrare i segni del tempo?

La Tesla Model S e la Model X sono ancora due vetture fantastiche, sia dal punto di vista dell'efficienza, quanto da quello estetico, ma forse stanno iniziando a mostrare i segni del tempo. La berlina e il SUV sono nate in un mercato in cui l'elettrico aveva ben poca concorrenza, ma oggi le cose sono cambiate.

La Tesla Model S è nata nel 2012, con un aggiornamento nel 2021 con la versione ad alte prestazioni Plaid, qualche modifica agli interni, alle sospensioni e al motore, ma di fatto la S che circola sulle strade nella maggior parte dei casi è quella di undici anni fa.

Lo stesso vale per la Model X, lanciata sul mercato nel 2015 e fino ad oggi mai aggiornata. Ovviamente l'azienda di Elon Musk ha sempre eseguito l'upgrade del software di bordo, ma non ha mai "rispettato" il classico ciclo vitale delle vetture: lancio, restyling di metà vita, quindi nuovo modello e vai con il ciclo che si ripete.

Forse la filosofia di Tesla è quella giusta, potrebbe obiettare qualcuno, ma stando a Bloomberg negli ultimi tempi le vendite di S e X starebbero letteralmente crollando. E i numeri parlano chiaro: l'azienda ha consegnato 422mila auto elettriche in questo primo trimestre ma solo 10.600 erano Model S e Model X. Che sia colpa della loro età? Eppure nulla si muove.

Se da una parte infatti Tesla sta lavorando sulla Model 3 2024, il cosiddetto Projecyt Highland, dall'altra non si hanno notizie sui due modelli più volte sopracitati, mentre si sa quasi per certo che entro il 2030 verranno prodotti 4 milioni di Model 2, la nuova attesa piccola di casa Tesla.

Nel 2019, quando venivano registrati i primi segnali di cedimento di Model S e Model X, Tesla replicò dicendo che la Model 3 stava cannibalizzando il mercato, ed inoltre Elon Musk aveva aggiunto che: “Ad essere sinceri, continuiamo a produrle più per motivi sentimentali che altro. Sono davvero di minore importanza in vista del futuro".

Tenendo conto che l'azienda, come detto sopra, è concentrata sulla nuova Model 3, sulla nascita della 2, oltre che sul Cybertruck, è probabile a questo punto che la S e la X siano destinate alla fine della loro esistenza? In ogni caso, conoscendo di Elon Musk, non sono da escludere colpi di scena.