Questa Tesla Model S ha una mitragliatrice e infrarossi per la visione notturna

Gli americani sono sicuramente famosi per essere esagerati e sregolati, soprattutto quando si parla di auto e di armi. Non è mai bello fare di tutta l'erba un fascio, la Tesla Model S Plaid che stiamo per mostrarvi però conferma la tesi alla perfezione: si tratta di una Tesla con mitragliatrice incorporata.

Probabilmente vi starete chiedendo: "Perché una Tesla avrebbe bisogno di una mitragliatrice frontale?". Beh sappiate che non avrete risposta, ciò che possiamo dirvi è che l'idea è arrivata al canale YouTube Fullmag, non nuovo a iniziative del genere. Sul canale infatti è di recente apparsa una Tesla Model X trasformata in un'autentica auto da guerra, quella volta però c'era il marketing di mezzo e una partnership alquanto singolare con Black Rifle Coffee.

Richard Ryan di Fullmag deve averci preso gusto, montando una mitragliatrice M134 perfettamente funzionante nel baule anteriore di una Model S Plaid, dotata anche di luci a infrarossi per la visione notturna. Esiste uno vero scopo per tutto questo? Decisamente no ma negli USA lo ritengono divertente. Realizzato in collaborazione con Unplugged Performance, i video relativi all'auto stanno facendo il giro del mondo - e forse sono interessanti più per la realizzazione del progetto che per il lavoro fatto e finito. Se siete curiosi trovate i video di Fullmag in questa pagina.