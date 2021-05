La Tesla Model S Long Range Plus stupisce: autonomia da record a 120 km/h

La Tesla Model S è sempre stata una delle vetture elettrica dall'autonomia più elevata in assoluto, riuscendo spesso a garantire un minimo di 550 chilometri tra una colonnina e l'altra, almeno per quanto concerne le varianti più generose in termini di capacità delle batterie.

A dieci anni dal suo debutto ufficiale però, la berlina premium californiana non ha fatto che evolversi, e in base ad un recente test su strada svolto da Car&Driver pare che l'ultimo modello, e cioè la Model S Long Range Plus, sia in grado di accontentare anche gli automobilisti più esigenti.

E' risaputo che le vetture dotate di motore elettrico si comportino alla grande in città, ma che al contempo soffrano l'autostrada perdendo molto a livello di efficienza. La nuova Model S Long Range Plus ovvia proprio a tale problematica poiché, attraverso un pacco batterie da 103,9 kWh, riesce ad arrivare a 515 chilometri di range mantenendo una velocità costante di 120 km/h. In ciclo combinato invece può tranquillamente eccedere i 600 chilometri.

Nello stesso identico test la Model S 100D riuscì a toccare "soltanto" i 434 chilometri prima di scaricarsi, e questo testimonia senza alcun dubbio il progresso della nuova tecnologia, che punta a raggiungere i traguardi ottenuti dai motori a combustione interna.



A fornire ulteriore speranza ai sostenitori dei veicoli a batteria c'è anche un altro elemento: le attuali Model S fanno ancora uso delle "vecchie" celle, ma con l'arrivo della tecnologia 4680 potremmo assistere ad un altro considerevole balzo in avanti. Elon Musk promette infatti delle celle più efficienti, dalla densità energetica superiore e dai minori costi produttivi.



Il battesimo del fuoco avverrà al debutto delle Tesla Model Y texane, che saranno le prime a montare le celle 4680. Successivamente il brand di Fremont potrebbe sfruttarne i vantaggi per commercializzare un modello particolarmente atteso dai consumatori: una EV compatta da 25.000 dollari.