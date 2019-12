La Tesla Model S incontra il Cybertruck in un bellissimo render di Motor1.com

A fine novembre Elon Musk ha sovvertito il settore automotive lanciando il Tesla Cybertruck, dal design unico e mai visto prima - se non in qualche film di fantascienza. E se la Tesla Model S subisse un restyling sulla stessa falsariga?

Motor1.com è riuscito a mettere le mani su un render davvero accattivante, che mostra una Model S a suo modo “riadattata” con le forme e le linee del gigantesco pick-up elettrico. La vera sorpresa è che il risultato non è poi così terribile, otteniamo una vettura davvero futuristica, anche se più “ingentilita” rispetto al Cybertruck originale, com angoli smussati e una carrozzeria lucente, non opaca e d’acciaio.

Se il tetto è abbastanza alto per gli occupanti anteriori, lo stesso non si può dire per quelli posteriori, ricordiamo infatti che il Cybertruck ufficiale è un pick-up, sul retro nella parte più scoscesa ha un cassone con una copertura automatica basculante. Parliamo dunque di un design non proprio adatto a vetture passeggeri di dimensione più ridotta, il bello dei render però è proprio poter immaginare l’impossibile - o quasi.

Questa particolare Model S usa anche il frontale squadrato del Cybertruck, del resto sappiamo che le elettriche non hanno bisogno di griglia di raffreddamento, non hanno neanche il motore sotto il cofano anteriore... che ne dite dunque di questa particolare Model S?