Tesla Model S impazzisce e inchioda in autostrada rischiando un grave incidente

Il video in alto è un qualcosa di praticamente incommentabile, e dimostra il grado di pericolosità che può verificarsi quando un automobilista non propriamente equilibrato si mette al volante di una vettura in autostrada.

La breve clip inizia con un'inquadratura fissa su una Tesla Model S, e vista la palese fretta che pareva avere il conducente, l'istinto iniziale è stato quello di pensare che la EV fosse diretta verso un ospedale, magari per una grave ferita riportata o per un parto.

Come potete notare, i primi secondi vedono infatti la Model S tentare di infilarsi tra la vettura la quale ha registrato il tutto e una Cadillac, rischiando tra l'altro l'incidente. Subito dopo però le cose si fanno molto più chiare, perché la Model S, non appena si trova esattamente davanti alla Cadillac, inchioda da quella sembra essere una velocità di 100 km/h. Sì, ha inchiodato ad alta velocità in autostrada fin quasi a fermarsi.

Al momento non conosciamo il movente dell'atto insensato e pericolosissimo, e neanche se qualcuno sia rimasto ferito in seguito ad esso, ma è certo che qualunque sia la motivazione dietro l'atto dell'individuo, un comportamento del genere è assolutamente da condannare.

Come probabilmente sapete benissimo, scene simili non sono estremamente rare. In conclusione infatti vogliamo mostrarvi altri due casi di manovre stradali deprecabili. La prima vede un SUV BMW il quale prima atterra il conducente di un motorino, e poi si dà alla fuga venendo però immediatamente fermato da altri utenti della strada. La seconda concerne invece un inseguimento della polizia: un ladro aveva attuato un furto presso un negozio e in seguito deciso di fuggire a bordo di un furgone lentissimo, andando a creare una scena assurda.