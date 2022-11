La Tesla Model S guadagna il 98% sui Safety Assist: un nuovo record Euro NCAP

Euro NCAP ha pubblicato i risultati di un nuovo batch di test, fra cui ha svettato anche la nuova Tesla Model S. La vettura americana ha ottenuto un risultato record in ambito Safety Assist.

La nuova Tesla Model S di Elon Musk è riuscita a ottenere il 98% con i Safety Assist, un punteggio che dunque rasenta la perfezione. Nessun'altra auto del mercato ha mai ottenuto un risultato così soddisfacente con i sistemi di sicurezza attiva, Tesla può dunque vantare un nuovo primato. La Tesla Model S si comporta magnificamente anche negli altri ambiti di test: gli occupanti adulti sono protetti fino al 94%, gli occupanti bambini fino al 91%, mentre gli utenti più fragili della strada (pedoni e ciclisti) sono protetti all'85%.

Anche la nuova NIO ET7 (le prime NIO ET7 partono per l'Europa), pronta per il debutto in Europa, ha ottenuto risultati eccezionali. I Safety Assist hanno ottenuto il 95%, dunque siamo quasi ai livelli della Model S di Elon Musk, gli occupanti adulti sono protetti al 91%, gli occupanti bambini all'87%, gli utenti fragili al 73%. 5 Stelle Euro NCAP anche per la Honda Civic e:HEV 2022, le sorelle Toyota bZ4X e Subaru Solterra, la nuova Hyundai IONIQ 6 che protegge gli occupanti adulti al 97%.