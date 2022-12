Tesla Model S finisce contro auto della polizia: tutta colpa del ghiaccio

Gli Stati Uniti sono stretti nella morsa del ghiaccio da diversi giorni a questa parte. Una vera e propria tempesta polare ha colpito in particolare la costa est d'oltreoceano, provocando morti e numerosi disagi anche per gli automobilisti.

Ne sono un chiaro esempio i video che abbiamo pubblicato su questa pagina e che mostrano due incidenti differenti causati dalla presenza del ghiaccio sulle strade, nemico invisibile quanto pericolosissimo non soltanto per i guidatori quanto anche per i pedoni. Fra le zone più colpite dalla tempesta polare anche la città di Seattle, dove il 21 dicembre scorso sono state toccate delle temperature record, fra le più basse in assoluto per gli anni 2000. Molti gli incidenti, come quelli testimoniati dal Pacific Northwest Weather Watch su YouTube, esperienze decisamente negative di vari automobilisti.

Per fare un esempio, un video vede come protagonista una sfortunata Tesla Model S, di recente filmata mentre prende fuoco. L'auto elettrica dopo essere stata parcheggiata dinanzi a casa dal suo proprietario, la si vede scivolare lentamente fino a scontrarsi con un pick-up della polizia, un Ford Explorer Interceptor, parcheggiato più avanti, per poi proseguire la sua discesa e schiantarsi rovinosamente contro un palo del telefono.

Fortunatamente non ci sarebbero feriti visto che la Tesla era vuota, mentre l'impatto con l'auto delle forze dell'ordine è avvenuto a ridotta velocità. Inoltre, dalle immagini del filmato sembrerebbe che il freno di stazionamento della Tesla fosse inserito, visto che le ruote posteriori restano bloccate per tutta la durata del video. Cosa fare in queste situazioni? L'unica mossa possibile è quella di parcheggiare l'auto con le ruote girate verso il marciapiede, quando siamo in presenza di così tanto ghiaccio sulle strade però questi incidenti sono comunque all'ordine del giorno.

Un altro video, sempre da Seattle, mostra invece un'auto senza guidatore scivolare lungo la strada per poi colpire alcune macchine e fermarsi in mezzo a un incrocio. Anche in questo caso nessuno si è fatto male, ma i danni appaiono ingenti. Recentemente un'altra Tesla Model S è stata protagonista di un incidente a San Francisco che ha coinvolto ben 9 autovetture.