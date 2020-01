La Tesla Model S eletta Auto del Decennio da Green Car Reports

Stilare classifiche a proposito delle migliori auto del decennio non è mai semplice, anche la nostra lista ha deluso certamente qualcuno, com'era normale che fosse. Scegliere poi una sola vettura è operazione ancora più ardua, anche se Green Car Reports ha avuto pochi dubbi: è la Tesla Model S la migliore auto del decennio appena concluso.

La berlina di lusso di Elon Musk è presente anche nella nostra classifica del decennio, assieme alla sorella Model 3 che ha reso molte delle avanzate caratteristiche della S disponibili a un prezzo più abbordabile. Green Car Reports ha motivato così la sua scelta: l'auto avrebbe di fatto dato il via alla produzione di massa di veicoli elettrici alimentati a batteria, diventando la più desiderata e venduta nei pochi anni dopo il suo lancio commerciale.

Già nel 2013 Green Car Reports aveva lodato a dovere l'auto elettrica californiana, nominandola "Best car to buy" (la migliore auto da acquistare) di quell'anno. Con il tempo la vettura è stata inoltre migliorata, con l'ultima variante arrivata proprio nel 2019 con autonomia e accelerazione migliorate, motivo per cui definirla "Auto del decennio" potrebbe non creare poi così scandalo.

La Model S ha dunque iniziato la vera storia commerciale di Tesla, con il CEO Elon Musk che si è detto più volte "pronto a fallire", insicuro di raggiungere il successo: "Abbiamo comunque voluto provare, dimostrare alla gente che le auto elettriche non fossero brutte, lente e noiose". A giudicare dallo stato di salute attuale di Tesla, possiamo definire la dimostrazione riuscita.