Tesla Model S distrutta al semaforo: la dashcam salva l'elettrica con l'assicurazione

Spesso su queste pagine ricordiamo l'importanza di avere una dashcam installata a bordo, poiché avere un dispositivo che registra costantemente ciò che accade attorno alla vettura può tornare davvero comodo in caso di sinistro. Le Tesla hanno di fatto 8 telecamere di bordo che registrano in continuazione e i filmati valgono come prove.

La storia che vi raccontiamo oggi arriva dagli USA, dove una Tesla Model S è stata distrutta in un incidente. La vettura elettrica non ha colpe, poiché ha svoltato correttamente a un semaforo e una vettura non ha rispettato il rosso sul fronte contrario. Un caso del genere sarebbe potuto essere complicato da dimostrare, qualcuno avrebbe potuto dire che la Tesla non aveva rispettato il semaforo, invece la dashcam di bordo ha inchiodato il vero colpevole.



L'impatto è stato abbastanza violento, fortunatamente però nessuno si fatto male - e la vettura californiana ha registrato ogni singolo frame di ciò che è accaduto. La compagnia di assicurazione della Tesla ha detto chiaramente che senza il filmato la vettura elettrica sarebbe stata dichiarata sicuramente colpevole, poiché il semaforo rosso per la svolta è scattato durante la manovra, mentre era rosso anche sull'altro fronte. Potete vedere il filmato dell'accaduto in un nuovo episodio di Wham Baam Teslacam.



