La Tesla Model S distrugge in autonomia la Porsche Taycan ma è davvero così? Forse no...

I nostri colleghi di Car and Driver hanno pubblicato quello che probabilmente è uno degli articoli più interessanti dell'anno e riguarda le autonomie della Tesla Model S e della Porsche Taycan. Perché secondo l'EPA la Tesla ha molti più km? E perché la Taycan ha numeri estremamente bassi? Facciamo chiarezza.

Nell'ultimo anno la sfida fra Tesla Model S e Porsche Taycan è stata quantomai appassionante, sia in pista che fuori. A far discutere, al di là dei tempi sul giro al Nurburgring, sono stati soprattutto i dati EPA, l'organizzazione che negli USA determina (fra le altre cose) consumi ed efficienza dei veicoli. Ebbene per l'EPA fra Model S e Taycan non c'è partita, secondo i loro test la Model S Long Range sarebbe in grado di percorrere la bellezza di 402 miglia, 647 km, la Porsche Taycan Turbo invece non andrebbe oltre le 201 miglia, 323 km. Fra le due vetture c'è davvero questo abisso?

Ebbene Car and Driver ha spiegato perché i numeri sono così diversi, e il canale YouTube Engineering Explained ha poi raccolto il tutto in un ottimo filmato che potete vedere in pagina. Riassumendo in maniera brutale, i test EPA hanno un cosiddetto "Fattore di aggiustamento", un coefficiente da applicare ai risultati dei vari cicli. Ebbene il coefficiente standard EPA è pari a 0,7, motivo per cui dalle 287 miglia della Taycan Turbo si arriva poi a 201 finali. I risultati Tesla invece vengono moltiplicati per 0,743, così che le 541 miglia testate dall'EPA diventino poi le 402 finali. E perché mai Tesla ha un coefficiente diverso?

Ebbene l'EPA permette ai produttori di fornire nuovi test e dunque un nuovo coefficiente. Al di là dei cicli classici urbano+autostradale dell'EPA Tesla aggiunge anche accelerazione, aria condizionata accesa/spenta, condizioni a bassa temperatura, ottenendo così un coefficiente dello 0,743. Questa è solo la prima differenza nel calcolo finale, Engineering Explained vi porta attraverso altri 4 step fino ad arrivare alla folgorante conclusione: secondo i calcoli di Car and Driver, spiegati nel filmato passo-passo, la Taycan Turbo avrebbe un'autonomia autostradale (a 120 km/h di velocità media) di 209 miglia, 336 km, mentre la Tesla Model S Long Range 222 miglia nelle stesse condizioni, 357 km.

L'auto californiana è comunque in vantaggio, ma non abbiamo più l'enorme discrepanza accertata dall'EPA. Vi consigliamo davvero di vedere il video per intero perché a parole abbiamo davvero semplificato troppo. I test EPA andrebbero in parte rivisti e resi più affidabili?