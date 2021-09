Le Tesla Model S più datate potrebbero rompersi sotto la pioggia: la storia dagli USA

Elon Musk ha più volte ribadito che una Tesla può funzionare come una piccola imbarcazione per un breve periodo di tempo, vista l'assenza di radiatori e marmitte. Questo è probabilmente vero con le nuove vetture, se avete invece una Model S più datata dovete fare parecchio attenzione.

Secondo il CEO della compagnia californiana, i sottomarini non sarebbero altro che delle EV in grado di andare sott'acqua. Allo stesso modo le Tesla sarebbero in grado di resistere all'acqua poiché batterie, motori ed elettronica sono impermeabili. A vedere questa Model S Plaid da 130.000 euro andare sott'acqua sembrerebbe anche vero, non sono poche però le Model S più datate che stanno avendo problemi.

La storia che stiamo per raccontarvi arriva dagli USA e vede protagonista una Tesla Model S del 2014 attraversare una violenta tempesta. Dunque non ha attraversato corsi d'acqua e non ha tentato di galleggiare sul mare come una barca nei suoi 7 anni di vita. Ha solo affrontato una brutta pioggia. Nonostante questo, come ha raccontato il proprietario a InsideEVs USA, la vettura ha smesso di funzionare, fermandosi in fase di marcia. Diagnosi: motore danneggiato dall'acqua.

La questione è diventata particolarmente complicata quando l'utente ha contattato il Tesla Service Center di fiducia: si sarebbe aspettato che Tesla onorasse la sua garanzia di 8 anni sostituendo gratuitamente il motore della Model S ma così non è stato. La garanzia non copre i problemi dovuti a vetture sommerse dall'acqua, non vengono però menzionate né pioggia, né pozzanghere, nonostante questo però allo sfortunato proprietario son stati chiesti 8.000 dollari per la sostituzione del motore.

Il Service Center ha confermato che la vettura non è stata sommersa, si è però offerto di coprire solo la parte meno costosa della riparazione, quella relativa al cablaggio. Se possedete o acquistate una Tesla Model S più datata, fate dunque attenzione a controllare sensori e impermeabilità dei componenti, perché alcune infiltrazioni potrebbero risultare al di fuori della garanzia standard.

Se non siete ancora degli utenti Tesla e volete diventarlo, vediamo insieme quale Tesla comprare a fine 2021 e a che prezzo.