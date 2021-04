Ecco la Tesla Model S più costosa di sempre placcata in oro 24K

La Tesla Model S è probabilmente ancora oggi la migliore auto del produttore californiano, anche alla luce del recente aggiornamento 2021. È piena zeppa di tecnologia, è ultra veloce e comoda, anche la versione top gamma di Tesla però può essere migliorata - secondo Caviar.

Secondo il preparatore, neppure la Tesla Model S Plaid+ non è abbastanza lussuosa, motivo per cui ha creato la Caviar Model Excellence 24K. Una Tesla Model S esagerata in tutto, che ci aspetteremmo di vedere parcheggiata in Rodeo Drive a Beverly Hills, dove il lusso sfrenato è la normalità. Alla base di questo modello extra lusso abbiamo una Tesla Model S MY2021 (come potete notare dallo schermo centrale e dallo sterzo tagliato) con rifiniture in nero lucido e diversi elementi in oro 999 (ovvero l’oro 24K), presumibilmente in versione Long Range.

Pensiamo soprattutto ai cerchi e alla “griglia” frontale, agli inserti sugli specchietti e ai bumper. Di queste speciali Model S d’oro (letteralmente) ne verranno costruite solo 99 e ognuna costerà la bellezza di 299.999 dollari, poco meno di 250.000 euro - e poteva andare anche molto peggio, visto che la Model S Plaid+ costa in Italia 150.990 euro e non ha rifiniture in oro 24K… Avreste il coraggio di girare per il vostro paese o per la vostra città con una vettura simile?