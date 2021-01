Tesla Model S contro Corvette C8: sfida a senso unico?

Tesla Model S Performance e Chevrolet Corvette si assomigliano in due aspetti chiave: la velocità fuori dal comune e il costo relativamente ridotto rispetto alle concorrenti per le eccellenti performance che offrono.

Tralasciando questi due elementi, i due modelli non potrebbero essere più differenti. Da una parte c'è una berlina premium, mentre dall'altra si palesa una supercar a motore centrale. Se la Corvette C8 è mossa da un V8 classico a combustione interna la rivale fa uso di motori elettrici per erogare una coppia istantanea.

Sulla carta le doti in accelerazione della vettura di Elon Musk sono superiori a quelle della supercar statunitense, ma quest'ultima dal suo canto ha uno scalino d'ingresso di circa 30.000 euro più basso. Bisogna però tenere a mente che la Model S offre spazio per cinque persone adulte e mette a disposizione un bagagliaio di tutto rispetto.

Venendo al nocciolo della questione, cioè al testa a testa fra i due agguerriti bolidi sul dritto, dobbiamo dire di essere alquanto incuriositi, nonostante il fatto che si siano già sfidate più volte. Le variabili in gioco però sono tante, e possono immettere una variabilità non da poco all'interno del recipiente del quarto di miglio. Bastano pneumatici differenti, assetti diversi, defezioni nella carica della batteria o qualunque altro parametro per restituire un esito sorprendente. Da parte nostra non vogliamo rovinarvi la sorpresa: date voi stessi un'occhiata al video in alto.



A proposito di Corvette C8 vogliamo chiudere rimandandovi ad uno strano accadimento avuto luogo pochi giorni fa in Georgia. Un uomo ha vinto una lotteria con in palio il bolide Chevrolet, ma l'organizzazione non aveva alcun esemplare da spedirgli. La disponibilità digitale invece non può mai venir meno, pertanto la Corvette C8 Stingray appena implementata in Forza Horizon 4 la potete guidare quanto volete.