Tesla Model S, cliente deve cambiare batteria: conto da 17mila euro

Il conducente di una Tesla Model S del 2015, con 163.000 miglia sul conta chilometri e ormai fuori garanzia da quattro mesi, si è trovato di fronte a una fattura di 19.346,06 dollari (circa 17.000 euro). L'utente ha condiviso l'esperienza su Reddit (nel subreddit r/RealTesla) sollevando alcuni temi cruciali riguardo i veicoli elettrici.

Egli anzitutto ha voluto avvisare gli altri conducenti di veicoli elettrici di considerare la possibilità di riservare una parte dei risparmi ottenuti dai minori costi di gestione per far fronte a spese inaspettate come questa. La decisione di optare per una batteria nuova, anziché rigenerata, ha certamente contribuito a far lievitare i costi di riparazione. Il proprietario avrebbe potuto risparmiare notevolmente optando per una soluzione di questo tipo.

Tutto questo ha portato gli utenti a trattare il tema della convenienza e della disponibilità di alternative più economiche nel settore (vi interesserà sapere che Tesla ha introdotto una sorta di tassa per coloro che ricarica no i propri veicoli oltre il 90% negli Stati Uniti).

Inoltre la discussione ha aperto un dibattito più ampio sulla decisione di sostituire una batteria elettrica rispetto alla sostituzione di un motore in un veicolo a combustione interna, mettendo in evidenza le sfide e le opportunità nell'ambito dell'evoluzione della tecnologia automobilistica (ecco invece quanto costeranno le Tesla in Italia con i nuovi incentivi del 2024).

Nonostante i commenti sarcastici, il conducente ha sottolineato i vantaggi di un'auto elettrica, come l'accesso gratuito alla sovralimentazione e i costi elevati del carburante in California, contribuendo a rendere più accettabile il ritorno sull'investimento, e ribadendo comunque la sua generale soddisfazione per il passaggio a un veicolo elettrico. Per quanto sia una "bella mazzata" la nuova batteria, riferisce il proprietario, è comunque coperta da garanzia per quattro anni e 50.000 miglia.