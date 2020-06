La Tesla Model S è la prima auto elettrica al mondo a superare i 644 km di autonomia

I grandi produttori di auto elettriche giocano la loro partita concentrandosi sicuramente sui motori, le potenze, gli accessori, al centro di tutto però c'è l'autonomia. I clienti chiedono a gran voce un buon numero di chilometri per non avere ansia da ricarica e la Tesla Model S ha ora raggiunto un nuovo record.

La berlina premium di Elon Musk è infatti la prima vettura al mondo a sfondare ufficialmente la barriera dei 400 miglia, ovvero 644 km. Sul sito Tesla il produttore ha infatti aggiornato i dati forniti dall'EPA, l'ente che testa per l'appunto la qualità dei veicoli, i loro consumi e le loro autonomie, toccando così quota 402 miglia (647 km).

Magari non siamo ancora ai livelli delle migliori auto benzina e diesel presenti in circolazione ma ci stiamo avvicinando... Il primato di Tesla potrebbe però durare poco, perché a breve verrà commercializzata la berlina Lucid Air, che secondo la casa produttrice riuscirà a superare tranquillamente i 400 miglia - ma vedremo su strada!

Elon Musk voleva comunque toccare una quota simile prima della concorrenza ed effettivamente - come spesso accade quando si mette in testa qualcosa - c'è riuscito. In Europa lo standard WLTP ferma la Tesla Model S a 610 km ma chissà che il dato non possa essere aggiornato... La battaglia delle autonomie è solo iniziata e continuerà con l'arrivo di nuove tecnologie applicate alle batterie. Ne vedremo delle belle.