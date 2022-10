Una Tesla Model S ma che assomiglia alla Lamborghini Huracan? Ecco l'auto dei sogni

Siete fan della Tesla Model S e, allo stesso tempo, della Lamborghini Huracan? Anche se le due auto sono decisamente differenti tra loro, per assetto e filosofia, qualcuno ha provato a compiere l'impresa del secolo per tentare di modificare la vettura completamente EV con una fronte decisamente originale.

Quando si parla delle auto dell'azienda di Elon Musk, i possessori se ne inventano di tutti i colori, basti pensare a questa Tesla che ha percorso 2900 Km grazie ad un generatore a benzina. Ad ogni modo, recentemente sono state condivise delle foto sul sub-forum di Reddit 'WeirdWheels', poi ripubblicate dagli amici di Carscoops, in cui vediamo un esemplare di Model S con la fronte della Lamborghini Huracan.

La parte davanti della vettura EV è stata infatti completamente personalizzata per somigliare alla sportiva di Lamborghini, dal paraurti ai fanalini. Ovviamente, anche per una questione di dimensioni non adattabili, la parte frontale dell'auto non è sicuramente originale ma frutto di una customizzazione ben studiata e decisamente azzeccata visto che il risultato finale risulta gradevole e peculiare. Non ci resta dunque che rimandarvi alla galleria in calce alla notizia per apprezzare questa splendida reinterpretazione di un auto Tesla.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa iniziativa? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata a cosa succede a questa Model S Plaid hackerata.