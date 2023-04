Una nuova Tesla Model S è andata a fuoco: colpa della batteria? Non proprio...

Per anni le auto elettriche sono state accusate di prendere fuoco più delle termiche, cosa in realtà non vera (gli EV prendono fuoco più facilmente?). Per questo motivo per l'incendio di una Tesla Model S è stata subito incolpata la batteria dell'auto, ora però la polizia ha scoperto che le cose sono andate in maniera diversa...

La Tesla Model S di cui parliamo ha preso fuoco mentre era parcheggiata in una strada di Spokane, Washington, negli Stati Uniti. Inizialmente le autorità e il proprietario stesso della Tesla hanno pensato fosse stato un problema spontaneo dovuto a un malfunzionamento della batteria, del resto il rischio di corto circuito esiste sempre su ogni dispositivo che abbia una batteria al litio. Il caso sarebbe stato archiviato in questo modo senza ulteriori indagini, le Tesla però - ricordiamolo - sono dotate di una Modalità Sentinella (luci e ombre della Modalità Sentinella della Tesla Model 3) capace di registrare tutto ciò che accade attorno alla vettura in fase di parcheggio. Ebbene una volta recuperato il materiale dall'auto andata in fiamme è avvenuta l'inaspettata scoperta: la vettura non ha preso fuoco spontaneamente, le telecamere hanno ripreso un uomo che ha appiccato il fuoco in maniera dolosa.

Harrold Harriston, il proprietario della vettura andata a fuoco, ha dichiarato di non sapere perché qualcuno avrebbe dovuto incendiare la sua vettura, non vive neppure a Spokane, era solo andato a trovare un amico, dunque è molto probabile che si tratti di pura sfortuna e di un episodio di vandalismo come ne succedono tanti. Ora ovviamente la polizia è sulle tracce del responsabile, anche se le immagini sono parecchio scure e poco nitide.