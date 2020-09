Tesla Model S Plaid contro Lucid Air Dream Edition: quale delle due è più veloce?

Alcune ore fa Tesla ha annunciato tantissime novità riguardo la tecnologia futura relativa ai veicoli proprietari e ai nuovi modelli in arrivo sul mercato. Tra questi è sicuramente degna di nota la presenza della potentissima Tesla Model S Plaid, in arrivo entro la fine del 2021, si spera.

Le sue caratteristiche sono eccezionali, sia a livello di specifiche sia per quanto concerne le prestazioni. Parliamo di un bolide da oltre 1.100 cavalli di potenza capace di passare da 0 a 96 km/h in meno di due secondi, di superare i 322 km/h e di completare il quarto di miglio in appena 9 secondi. Tutto questo è garantito da un sistema a tre motori elettrici di ultima generazione, ma anche all'implementazione di nuovi pacchi batteria con cilindri più grandi, per un'autonomia per singola carica di 830 chilometri.

Viste le cifre non abbiamo potuto non pensare al recente reveal circa la Lucid Air di Lucid Motors. Il produttore, rivale diretto di Tesla, pochi giorni fa ha condiviso tutti i numeri sul suo primo bolide completamente elettrico, parlando di un modello top di gamma da 1.095 cavalli di potenza in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e di offrire 810 chilometri di autonomia.

Le due macchine se le sono già date di santa ragione sul tracciato di Laguna Seca, dove la Lucid Air ha prima stracciato il tempo di un vecchio prototipo di Model S Plaid, per poi essere nuovamente superata dal recente aggiornamento prestazionale: Elon Musk ha dichiarato un tempo sul giro di 1 minuto e 30 secondi netti.

Per il momento il prodotto Tesla pare essere in leggero vantaggio, ma non è affatto detta l'ultima parola, poiché Lucid Motors ha già in atto un piano per portare sul mercato una Air da oltre 1.300 cavalli. Insomma, la faccenda si fa davvero intrigante: entro pochi anni le automobili elettriche potrebbero infrangere ogni record possibile e immaginabile.

In chiusura ci teniamo a rimandarvi ad una interessantissima notizia inerente Tesla. Al Tesla Battery Day Elon Musk ha difatti confermato l'arrivo di una vettura compatta ed economica: ecco tutti i dettagli.