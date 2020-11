Una Tesla Model S dopo 365.000 km: l'analisi dei costi di Sean Mitchell

Come si comporta una Tesla dopo 360.000 km? E soprattutto, quanto ci è costata al chilometro? Ci aiuta a rispondere a queste domande Sean Mitchell, agente immobiliare che vive in Colorado, negli USA.

Mitchell macina davvero tanti chilometri per via del suo lavoro, qualche anno fa ha dunque pensato di passare a una Tesla per risparmiare sui costi di carburante. Ha acquistato una Tesla Model S di prima generazione con già parecchi km all’attivo, ora però la vettura è arrivata ad avere addirittura oltre 365.000 km, una quota impressionante alla quale neppure tante auto termiche arrivano.

Lo youtuber ha fatto un resoconto dettagliato dei costi di gestione, con il 34,5% delle spese dovute alla manutenzione ordinaria, il 29,1% al consumo di energia, 36,4% per riparazioni generiche. In termini di costi, per l’elettricità Mitchell ha speso 7.747 dollari, 9.709 dollari in riparazioni e 9.192 dollari per la manutenzione ordinaria. Dividendo le sue spese per i km percorsi, il costo per ogni chilometro risulta davvero basso: appena 0,07 dollari/km (vi ricordiamo che di recente abbiamo fatto gli stessi calcoli con Matteo Valenza e la sua Tesla Model 3 Performance)

Mitchell ha anche paragonato i costi di alimentazione della Tesla a quelli di una Audi A7 Quattro e di una Subaru Legacy: la prima delle due è arrivata a 37.507 dollari di benzina per lo stesso chilometraggio, la seconda 22.380 dollari, rispetto ai 7.747 della Model S. Nel video trovate anche tutti gli interventi che lo youtuber ha eseguito nei Tesla Service, parecchi dei quali sistemati in garanzia a costo zero.

A pagamento si nota soprattutto come cambiare le sospensioni anteriori sia costato 2.536 dollari, mentre le pinze dei freni son venute 439 dollari. Alla Tesla in questione è stata sostituito anche il computer di bordo, una spesa da 1.535 dollari, un extra che ovviamente sulle più recenti Model 3 e Model Y non avrebbe motivo di esistere. Nel video si fa anche tutto in discorso su quanto convenga acquistare una vettura elettrica in questo momento se si percorrono molti km ogni anno, non vi resta dunque che mandare il tutto in play.