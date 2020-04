Tesla Model S da 0 a 100 km/h in 2,3 secondi? Tesla potrebbe aggiornare i dati

La Tesla Model S è una delle vetture più veloci al mondo nello scatto da 0 a 100 km/h, come confermato in questa classifica di ieri. La casa automobilistica californiana ha però un modo più unico che raro, nel settore, di modificare vari aspetti dei propri prodotti.

Non è raro infatti che aggiornamenti software modifichino i livelli di performance o di efficienza di Model 3, Model S e Model X. Alcuni giorni fa la Model S ha ricevuto un update il quale ha introdotto la funzione "Assetto Ghepardo", la quale garantisce un migliore scatto in partenza grazie all'abbassamento dell'anteriore e a un aumento di potenza, che adesso per brevi periodi di tempo può arrivare a ben 614 kW.

Ad oggi Tesla riportava per la berlina premium uno scatto da 0 a 96 km/h in un tempo di 2,4 secondi, ma alla luce delle recenti migliorie questo dato dovrebbe forse essere rivisto. La Tesla Model S aggiornata, secondo alcune prove non ufficiali, raggiunge ora i 96 km/h fa ferma in 2,28 secondi. Il nuovo livello prestazionale la porrebbe appena dietro la Ultima Evolution Copué, che per raggiungere la stessa velocità impiega qualche millesimo di secondo in meno.

I proprietari della EV saranno sicuramente entusiasti di ciò, ma fra non molto arriveranno sul mercato la Aspark Owl e la Tesla Roadster, che promettono prestazioni stellari garantite da tecnologie futuristiche e da migliaia di cavalli di potenza.

Per chiudere vi rimandiamo a due drag race, che hanno testimoniato le già ottime performance della Model S ben prima dell'aggiornamento. La gara d'accelerazione contro una Lamborghini Aventador S Roadster l'ha vista uscire a testa altissima, e lo stesso si può dire per il testa a testa con una Acura NSX modificata.