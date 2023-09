Ecco la Tesla Model GT, l'auto elettrica che sfiderebbe le grandi coupé europee

Sono passati pochi giorni da quando è stata ufficialmente svelata nuova Tesla Model 3, la cosiddetta project highland, il restyling della berlina elettrica americana che tanto piace in tutto il mondo. Il prossimo step sarà la messa in commercio a regime del Cybertruck: in futuro ci sarà spazio anche per una gran coupé?

Al momento tutto tace, ma l'artista digitale Theottle ha provato a ipotizzare la sua personale versione di una Tesla Model GT, quindi una gran coupé in stile delle ammiraglie tedesche, a cominciare ad esempio dalla BMW Serie 4.

L'idea, che trovate su questa pagina, è senza dubbio apprezzabile e permetterebbe all'azienda automobilistica di Elon Musk di espandere ulteriormente il proprio mercato, già imponente in tutto il mondo, se si pensa che nei soli Stati Uniti ha venduto ben 390mila vetture.

Oltre oceano la Serie 4 costa più o meno 50mila dollari di conseguenza viene considerata una vettura tutto sommato abbordabile e nel contempo bella ed elegante: che Tesla possa impensierire il successo della tedesca?

Si tratterebbe quasi di un vero e proprio unicum visto che le coupé elettriche latitano al momento sul mercato per una semplice questione di pesi e di altezza dell'auto. La batteria si alloggia “sotto” la vettura e ciò comporta un'altezza maggiore da terra o comunque un'architettura della stessa vettura particolare.

Inoltre, le coupé sono solitamente agili e scattanti, cosa che con una zavorra come appunto la batteria elettrica, non è sempre facile da ottenere. Siamo certi comunque che Tesla potrebbe riuscire dove fino ad ora praticamente nessuno è arrivato, tenendo conto della sua esagerata esperienza nel settore e dei suoi metodi di costruzione innovativi.

Il problema principale è che, come ben noto, l'azienda di Elon Musk è estremamente lenta nello sfornare nuove vetture, e basti pensare al Cybertruck, prenotato già da 1,9 milioni di automobilisti, presentato nel 2019 e non è ancora messo in commercio in via ufficiale. Vedremo se mai in futuro Tesla ci regalerà una GT sportiva ed elegante, ma soprattutto elettrica.