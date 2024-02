Tesla Model 3 e Y, perdita del servosterzo? Indagine in corso negli USA

Quando un’azienda produce milioni di prodotti ogni anno, è impossibile che sia tutto perfetto e impeccabile, qualche problema può sempre nascondersi dietro l’angolo. Accade anche a Tesla che ora deve fronteggiare una nuova indagine: si indaga su un malfuzionamento del servosterzo.

La questione è al momento sotto la lente d’ingrandimento dei regolatori americani, con il problema del servosterzo che colpirebbe i best seller di Elon Musk, ovvero Tesla Model 3 e Tesla Model Y MY23. Questi veicoli possono - potenzialmente - perdere la classica assistenza del servosterzo, diventando così difficili da manovrare. La NHTSA americana (National Highway Traffic Safety Administration) ha avviato un’inchiesta dopo aver raccolto un totale di 2.388 reclami in merito alla stessa questione. Tra questi anche un incidente che potrebbe essere legato al malfunzionamento del servosterzo.

Gli utenti che hanno riscontrato il problema hanno affermato che sterzare con la propria Tesla è diventato difficilissimo, se non impossibile, del resto provate voi a girare lo sterzo di una vettura da 1.600 a 1.900 kg di peso senza alcuna assistenza elettrica o idraulica. Ci sono numerose segnalazioni di utenti rimasti bloccati in strada e presso gli incroci; l’Office of Defects Investigation (ODI) ha ricevuto oltre 50 segnalazioni di veicoli bloccati che hanno richiesto l’intervento di un carro attrezzi per essere spostati.

Inizialmente si è pensato a un problema software, o comunque a qualcosa che poteva essere risolto effettuando un riavvio della vettura; purtroppo il problema persisteva finché non si risolveva il problema in officina, sostituendo la cremagliera dello sterzo. Tornando alla NHTSA, i reclami hanno dimostrato che il problema può verificarsi a diverse velocità: un terzo è accaduto a meno di 8 km/h, la metà dei casi fra 8 e 16 km/h, mentre i casi restanti a oltre 50 km/h. La velocità massima a cui si è verificato il problema è 121 km/h. Assieme al malfunzionamento del servosterzo, la vettura lasciava comparire sullo schermo anche un messaggio di allerta: “Assistenza dello sterzo ridotta”.

Ora alla NHTSA spetta il compito più difficile: cercare di capire la natura del problema e risolverlo, nella speranza che in futuro non si verifichino più casi simili. Il difetto potrebbe interessare fino a 334.569 Model 3 e Model Y. Nel caso in cui venisse accertato un problema “di massa”, Tesla potrebbe essere costretta a effettuare un nuovo richiamo, questa volta hardware, non software.

Servosterzo o meno, la Tesla Model Y rimane l'auto più venduta nel mondo del 2023, anche se Toyota rivendica lo scettro per la sua Corolla.