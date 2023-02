Tesla Model 3 e Y, meglio l'acquisto in leasing o con il finanziamento? Ecco un esempio

Dopo che Tesla ha tagliato i prezzi in Italia delle Model 3 e Model Y, sono molti i nostri connazionali che hanno deciso di fiondarsi ad acquistare l'auto della casa automobilistica di Elon Musk. Ma meglio prenderla con finanziamento o in leasing? Scopriamolo insieme.

Per chi non sapesse cosa sia il leasing, di fatto si tratta di una sorta di prestito del veicolo in cambio del pagamento di una somma in denaro. Prevede un anticipo piuttosto alto e delle rate mensili tutto sommato basse ma non è da confondere con il noleggio, dove nel canone sono invece compresi anche bollo, assicurazione, manutenzione e via discorrendo.



Inoltre, a differenza del finanziamento, con il leasing non si diventa proprietari dell'auto fino a che non si è concluso di pagarla, mentre con il finanziamento quando si acquista una vettura si diventa in automatico proprietari del bene con l'impegno di ripagare il debito. Con il leasing, quindi, si può decidere di interrompere il pagamento e restituire l'auto, cosa che ovviamente non si può fare con il finanziamento.

Dopo questa doverosa premessa vediamo cosa conviene di più: acquistare una Tesla con leasing o con il finanziamento? Partiamo dal primo esempio, una Tesla Model 3 RWD in leasing (costo di 44.990 euro). L'anticipo sarà di 9.196 euro, con una rata mensile da 48 mesi da 412 euro, e una maxi rata finale da 18.089,92 euro. Il chilometraggio annuo percorribile sarà di 10mila km, con una penale di 0.25 euro per ogni chilometro in più percorso. TAN fisso 3,95%, TAEG 4,05%.

Con il finanziamento Flex la stessa Model 3 verrà invece pagata con un anticipo di 6.100 euro, 48 mesi di rate mensili da 398,85, più altri 48 da 586,53 euro, per un totale di 96 mesi. Anche in questo caso il TAN fisso sarà di 3,95%, e il il TAEG di 4,05%.



Vediamo invece un esempio per una Model Y RWD che di listino sta a 46.990 euro in Italia. Per il leasing servono 13.600 euro di anticipo più una rata mensile per 60 mesi da 318 euro, e una maxi rata finale da 17.303,74 euro. Anche in questo caso resta invariato il chilometraggio (10mila km), nonché TAN e TAEG. Con il finanziamento Flex, invece, vi serviranno 6.100 euro di anticipo, 48 rate mensili da 418,95 euro, più altri 615,94 euro per ulteriori 48 mesi.

Sia il leasing quanto il finanziamento appaiono profittevoli: il primo dura di meno ma prevede una maxi rata finale, mentre il secondo dura il doppio ma non ha alcuna esborso al termine dell'accordo. La scelta dipenderà quindi dalle liquidità a disposizione. E chissà che a breve Elon Musk non decida di tagliare ulteriormente il prezzo delle sue vetture così come fatto di recente negli Stati Uniti dove una Tesla Model 3 costa poco più di una 500 Abarth.