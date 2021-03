Tesla Model 3 contro VW ID.4: efficienza, range e velocità a confronto

Il settore delle auto elettriche si fa più ricco di mese in mese. Se all'inizio del 2020 i modelli a zero emissioni sul mercato quasi si contavano sulle dita di una mano, adesso gli automobilisti hanno una scelta certamente più vasta e completa.

In tal senso l'ultimo ritrovato tedesco è la Volkswagen ID.4, la quale rappresenta il secondo modello elettrico della casa di Wolfsburg e si prefigge l'obiettivo di scardinare il predominio Tesla sul Vecchio Continente. Per l'occasione i ragazzi del canale YouTube RSymons RSEV hanno messo le mani su un esemplare del crossover per metterlo in competizione diretta con una Tesla Model 3 Long Range sulle strade del Regno Unito lungo un percorso di circa 800 chilometri tra Edimburgo e Londra.



L'obiettivo è stato quello di comparare l'efficienza, l'autonomia nel mondo reale, la velocità di ricarica e la rapidità dei due modelli e, per puro divertimento, non è mancata una bellissima gara. Dal video in alto abbiamo quindi appreso che le fredde specifiche tecniche non sono tutto e, giusto per fare un esempio, la tanto criticata Porsche Taycan ha dimostrato di poter garantire un range EPA superiore a quello stimato. Allo stesso tempo le Tesla fanno fatica a rispettare le aspettative sotto questo punto di vista, ma bisogna dire che in ogni caso godono di un'autonomia per singola carica eccellente.



Detto questo, confrontare ID.4 e Model 3 potrebbe non essere corretto dato che la prima è un crossover e la seconda una berlina, ma ci consigliamo comunque di dare un'occhiata al video nel caso in cui masticaste un po' di inglese dall'accento britannico.



Prima di lasciavi alle vostre faccende vogliamo concludere prima rimandandovi all'analisi di Consumer Reports sulla Volkswagen ID.4 e poi ai numeri di vendita sulle 10 auto elettriche più acquistate a febbraio 2021: la Renault Zoe accusa un sensibile calo, mentre la Tesla Model 3 torna a prendersi la corona di regina del mercato Europeo.