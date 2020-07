Tesla Model 3 vs Honda Accord, nel duello improvvisato interviene la polizia

DashMan NashCam è un canale YouTube a tema dash cam. Il possessore del canale, un cittadino di Nashville, Tennessee, è solito caricare video della sua Mustang e di tanto in tanto offre filmati ricevuti dai suoi conoscenti.

L'ultimo video di DashMan, arrivato da un amico proprietario di Tesla Model 3, incarna alla perfezione l'espressione “instantly regrets it”: rimpiangerlo immediatamente.

Nel video la berlina di Musk brucia le altre vetture a un semaforo, dopotutto l'auto ha trazione integrale e una configurazione elettrica che permette di scaricare tutta la coppia istantaneamente. Ricordiamo che la Model 3 in versione Performance scatta da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi, dato che scende ulteriormente con la nuova modalità Assetto Ghepardo.

Una volta raggiunta la velocità di crociera, presumibilmente al di sotto del limite previsto dalla legge, dallo specchietto sinistro appare la sagoma di una Honda Accord di decima generazione. Il conducente, probabilmente fan dei film western, ha visto la brutale accelerazione della Model 3 come un segnale di sfida da cui far partire un duello. La Accord accelera fino a superare di slancio la berlina elettrica, qui il colpo di scena: sembra materializzarsi dal nulla una Ford Mustang GT della polizia, in versione “in borghese”.

Da questo video è possibile evincere due cose, con la TeslaCam di serie sulla Model 3 sempre più episodi curiosi vengono ripresi; il proprietario della Honda Accord era in debito con il karma...