Tesla Model 3 vs Audi A3: quanto si spende ogni 100 km? Il confronto eloquente

Le auto elettriche permettono di risparmiare notevolmente rispetto al costo del carburante. La “corrente”, è decisamente meno cara rispetto a benzina e diesel, ed è per questo che le vetture green godono di un vantaggio decisamente importante rispetto alle colleghe termiche.

Sia chiaro, molti automobilisti sono titubanti per via dei listini ancora alti per quanto riguarda le vetture a batteria, e basti pensare che in Italia vi sono solo 13 modelli di auto elettriche al di sotto dei 35mila euro, ma se da una parte si spende di più inizialmente, è innegabile il vantaggio in termini di risparmio nelle ricariche.

Per cercare di scoprire nel dettaglio quanto si spende, ci viene in soccorso l'ottimo Alessio Giorgi, youtuber di Pensa Forte, e grande esperto in tema di automotive e di green. Attraverso l'ultimo video pubblicato sul suo canale Youtube ha comparato i vari prezzi per ricaricare le auto elettriche in tutta Europa, Italia compresa.

Ha quindi preso in considerazione un caso concreto, quello di una Tesla Model 3, che ha fatto risorgere in Italia il segmento delle berline, e una vettura di stessa fascia di prezzo, un'Audi A3 35 TFSI da 150 cavalli.

Ebbene, ogni 100 km con un'Audi si spendono 10,88 euro, mentre con una Tesla si spendono 6,2 euro se si ricarica ai supercharger che diventano 4,99 se invece si ricarica sempre in casa: un risparmio quindi importante, meno della metà nel secondo caso.

“Si spende la metà – commenta Alessio Giorgi – nonostante l'Audi A3 sia un segmento C mentre la Model 3 sia una berlina di un segmento D. Il punto è che persino in Italia, in un Paese dove l'elettricità costa parecchio, abbiamo una grande convenienza a comprare un'auto elettrica ricaricando sempre ai supercharger, poi se una persona con l'Audi A3 ci mette un litro per fare 100 km perchè ha il piedino di fata quando guida... ovviamente io mi riferisco sempre ai dati ufficiali delle case automobilistiche, non fa testo il dato personale. La cosa interessante è che i prezzi continueranno a scendere per una continua implementazione di energie prodotte da fonti rinnovabili”.

Quindi Alessio Giorgi conclude: “Come vediamo i numeri non mentono a parità di acquisto di una vettura abbiamo un risparmio: sarà per questo che la Model 3 è molta venduta? Vedremo quando arriverà la Model 2 che cosa accadrà a tutte le altre auto della concorrenza”.