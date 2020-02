Tesla Model 3 e Volkswagen ID.3 a confronto: quale comprare?

Se la Tesla Model 3 è un bestseller già da qualche anno del settore elettrico, la nuova Volkswagen ID.3 mira a esserlo prossimamente, nonostante i problemi software riscontrati negli ultimi mesi - che rischiano di ritardare le prime consegne.

Mentre aspettiamo di sapere dunque quando effettivamente la Model 3 sarà consegnata ai clienti, Business Insider ha pensato di ingannare l'attesa mettendo a confronto le due vetture, figlie di due filosofie completamente differenti. La prima arriva dalla California, dalla Silicon Valley, da un'azienda nata da soli 16 anni appositamente per creare vetture elettriche, la seconda invece è prodotta in Germania, da uno dei brand più importanti e mastodontici dell'automotive.

Innanzitutto BI sottolinea come una sia una berlina, l'altra una hatchback pura, inoltre la Model 3 Standard Range parte da 409 km di autonomia e arriva ai 560 km della Long Range, mentre la ID.3 ha tre step: 330 km, 420 km e 550 km, quest'ultima variante omologata solo per 4 passeggeri per via del peso.

La Tesla è più scattante, può ad esempio andare da 0 a 100 km/h in appena 5,6 secondi (la Performance anche meno), mentre la ID.3 impiega circa 9 secondi. Ci sono poi chiare differenze anche rispetto al prezzo: BI guarda ai prezzi USA, mentre noi in Italia abbiamo la Model 3 più "economica" a 49.500 euro, mentre la ID.3 base dovrebbe aggirarsi attorno ai 30.000 euro. Due auto davvero diverse, capaci da sole di creare due fazioni ben distinte e separate. Voi da che parte state?