Una Tesla Model 3 e una Volkswagen ID.3 una accanto all'altra: confrontiamo le dimensioni

La Tesla Model 3 è ormai un bestseller in diversi Paesi d'Europa, anche in Italia se ne vedono sempre più spesso, praticamente nessuno invece ha mai visto una Volkswagen ID.3, poiché non ancora uscita ufficialmente.

Ebbene abbiamo finalmente la possibilità di vedere le due auto una accanto all'altra, anche per dare una "misura" alla vettura tedesca. Il confronto lascerà spiazzati molti utenti, poiché la Tesla Model 3 a confronto sembra incredibilmente più minuta. La Volkswagen ID.3 è incredibilmente "massiccia" e muscolosa di fronte alla berlina americana, ha un frontale più bombato, un tetto più alto, un posteriore decisamente più rialzato essendo una hot hatch a tutti gli effetti.

Chi si aspettava dunque una vettura più compatta rimarrà probabilmente deluso dal confronto, possibile grazie a una foto scattata presso una colonnina di ricarica - dove sembra la ID.3 ricaricasse a una potenza di 100 kW. Ricordiamo che le prime consegne della Volkswagen ID.3 dovrebbero avvenire nel corso della prossima primavera; tre le varianti a listino, di eguale potenza ma con batterie - e dunque di autonomie - differenti.

Il modello base percorre 330 km con una singola carica secondo lo standard WLTP, il top di gamma invece tocca quota 550 km, mentre la variante intermedia non va oltre i 440. Tutti modelli a singolo motore (per saperne di più, vi rimandiamo al nostro speciale dedicato), a differenza della Model 3 che offre anche una versione Dual Motor - ovviamente a un prezzo superiore.