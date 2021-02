Le Tesla Model 3 con volante riscaldato sono già in circolazione

Alcuni automobilisti statunitensi hanno fatto sapere di aver ricevuto una variante aggiornata della Tesla Model 3, la quale porta in dote un volante riscaldato. La casa automobilistica californiana è rinomata per gli aggiornamenti progressivi, ma non sappiamo ancora quando questo update si estenderà a tutto il mondo.

Fatta eccezione per refresh importanti come quelli appena implementati sulle prossime Model S e Model X, molto spesso è difficile capire cosa il brand di Fremont abbia in serbo per i propri clienti. Molte volte, proprio come in questo caso, gli acquirenti si ritrovano fra le mani nuove funzionalità senza saperlo affatto.

Non discutiamo poi degli aggiornamenti software over-the-air, che servono sia a migliorare caratteristiche tecniche come potenza o autonomia, sia ad aggiungere nuove funzionalità o magari anche a sistemare degli errori di sistema od infine a inserire un nuovo gioco nell'infotainment di bordo.

Detto questo, da molti mesi la compagnia sta equipaggiando i propri esemplari con l'hardware utile al riscaldamento dei sedili, ma soltanto nel caso in cui i clienti decidano di acquistarlo via app verrà sbloccato e reso utilizzabile. Visto il precedente, tale situazione potrebbe pertanto ripetersi con il volante riscaldato, tra l'altro anticipato alcuni mesi fa dal noto hacker e insider conosciuto su Twitter come @greentheonly attraverso i cinguettii visibili in fondo alla pagine.

C'è però da sottolineare il fatto che altri automobilisti venuti in possesso dell'ultima variante di Model 3 non abbiano effettivamente ricevuto gli esemplari con il volante riscaldato, per cui non è detto che la funzionalità sia stata installata in modo estensivo.

In attesa di avere maggiori informazioni nel merito vogliamo condividere con voi una notizia potenzialmente interessante: a quanto pare The Witcher 3 sarà effettivamente giocabile sulla Model S Plaid la quale, lo ricordiamo, monta una GPU con una potenza di 10 TeraFLOPS (ecco il nostro speciale sulla nuova berlina premium).