Tesla Model 3 vola fuori strada in Autopilot: un video mostra tutta la dinamica

Il video in alto evidenzia una faccenda più complicata di quanto può apparire di primo acchito. In molti sarebbero pronti a puntare il dito verso il conducente, e lo stesso vale per coloro che non mancano di incolpare la Guida Autonoma di Tesla, ma per il momento non è possibile dare riposte certe.

In base a come la si guarda la vicenda muta e si evolve, e tra le altre cose il codice della strada e le compagnie assicurative non hanno ancora idee chiarissime sul da farsi in caso di incidenti simili. Come potreste notare voi stessi dal video in alto, una Tesla Model 3 in Autopilot stava percorrendo una curva piuttosto particolare: stretta, incostante, in salita e a corsia singola. Al contempo c'erano dei ciclisti in arrivo sulla destra, mentre sulla sinistra non erano presenti elementi a separare l'asfalto dagli alberi.

La vettura elettrica prosegue la sua marcia passando a pochi centimetri dai ciclisti, e da parte nostra avremmo senza alcun dubbio disattivato la Guida Autonoma per prendere in mano la situazione, evitando così di lasciare ad un sistema ancora in fase beta di gestire un tratto davvero complicato per l'attuale tecnologia. Il conducente però decide di disinteressarsi interamente del volante, e dopo pochi istanti la Model 3 si allarga sulla sua sinistra e termina la propria corsa contro gli alberi.

In molti hanno criticato aspramente l'automobilista, altri invece l'Autopilot, ma a nostro avviso la colpa è da dividere equamente: la tecnologia Tesla è ad un buon punto ma è lontana dalla sua versione definitiva, per cui sarebbe stato lecito intervenire personalmente e lasciare all'Autopilot l'intervento in circostanze più semplici.

A proposito di guida autonoma vogliamo concludere citando un caso eclatante riportato circa un mese fa: ecco una Tesla mentre salva la vita ad un automobilista sotto la pioggia battente. Infine ci teniamo a condividere con voi una situazione da evitare assolutamente: il proprietario di una Model S si è addormentato al volante mentre la vettura viaggiava in autostrada a 130 km/h. Ovviamente la polizia non l'ha presa benissimo.